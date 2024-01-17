В Карагандинском зоопарке появились новые обитатели из Китая и Чехии

Фото: Акимат Карагандинской области

– Камерунские козы прибыли из Китая, ламы альпаки – из Чехии. Это молодняк – от года до года и трёх месяцев. Приобрели шестерых альпак – четырёх самок и двух самцов. Пока у нас находятся трое из них, ещё три должны в скором времени прибыть, – говорит директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Альпаки адаптированы к нашему климату. Сейчас подбираем им рацион. Новым жильцам очень понравилась сырая морковь, свёкла, также по душе пришлись отруби и комбикорм. Это очень чистоплотные животные. Я думаю, их полюбят наши гости. Они не боятся людей, едят с рук. У нас в коллекции были только ламы гуанако. Но они уже старые.

Камерунских коз тоже раньше не было в зоопарке, они питаются специализированным кормом. Характерная черта этих коз – небольшие размеры и высокая адаптация к погодным условиям: они легко переносят жару и холод.

Также Гульнара Адамбекова рассказала о планах по пополнению зоопарка новыми животными: