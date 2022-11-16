В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ

Сельским жителям Карагандинской области в прошлом году не хватало около 3,8 млн га пастбищ. Сейчас благодаря усилиям, в том числе надзорных органов, дефицит удалось сократить на три с лишним млн га.

Крестьянские хозяйства вернули свободные земли в госсобственность, и теперь простые сельчане могут пасти на них свой скот. Нельзя сказать, что процесс возврата проходил гладко. Ведь он затронул не только латифундистов, которые действовали по принципу «сам не гам и другим не дам», но и добросовестных крестьян. Среди последних оказался фермер Юрий Шайдулин из села Сарепта Абайского района.

Ему на праве аренды принадлежат два земельных участка – на 800 и 1 300 га. Их фермер обрабатывает вместе со своей семьей. Шайдулины выращивают овес, ячмень и пшеницу твердых сортов. А еще у них есть скот. Они договорились с фермером-соседом и создали подобие крестьянского консорциума. Тот пасет общее стадо на землях, которые арендует Юрий Шайдулин.

В начале нынешнего года, когда фермер готовился к посевной, ему пришло уведомление из районного акимата о расторжении договора аренды на землю в одностороннем порядке. Причина – неиспользование наделов по назначению.

Чиновники ссылались на данные космического мониторинга. Взглянув на снимки со спутника, они сделали вывод, что Юрий Шайдулин не использует около 70% своих земель. А потом был суд.

– Я в суде все рассказал, представил документы, фотографии и показания свидетелей, – говорит Юрий Шайдулин. – Акимат ссылался на космосъемку, но у меня возникли сомнения: мои ли земли на этих снимках? У нас в районе много чиновников, но никто ко мне не приезжал. Ни одной проверки не было! Мне просто прислали бумагу, в которой написано, что аренду аннулировали. Так же не должно быть!

Дело в Абайском районном суде № 2 фермер проиграл. Было вынесено решение о расторжении договоров аренды на землю. Но Юрий Шайдулин не опустил руки и подал апелляцию. Областной суд встал на его сторону и отменил вердикт первой инстанции. Он вступил в законную силу.

«Процедура изъятия земельного участка предусматривает соблюдение определенных сроков и порядка, обязывает к предоставлению определенных доказательств», – говорится в постановлении Карагандинского областного суда. А эти самые доказательства чиновники из райакимата не собрали.

Этот и другие решения судов заставили госорганы отказаться от принудительного изъятия земли. Они поняли, что с фермерами и главами крестьянских хозяйств лучше договариваться по-хорошему. Ведь закон на их стороне. К тому же сейчас в Казахстане действует мораторий на проверки малого бизнеса.

– Перед изъятием земли надо провести проверку, – объясняет старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Карагандинской области Елдос Таласбаев. – Потом нужно отправить уведомление крестьянскому хозяйству. И если оно его не исполнит, то только тогда можно подавать в суд. Сегодня прак­тика такова, что без проверки суды иски по изъятию земель не рассматривают.

Если проверок нет, то как гос­органы узнают, на каких участках сеют пшеницу и пасут скот, а какие пустуют? Оказывается, им помогают электронные базы данных земельного кадастра и идентификации сельскохозяйст­венных животных.

– Мы открываем портал Минсельхоза и видим, что за определенным крестьянским хозяйст­вом не зарегистрировано ни одной головы КРС или МРС, – рассказывает Елдос Таласбаев. – А у него, к примеру, 20 тысяч гектаров пастбищных земель. Делаем вывод, что они не используются, и предлагаем добровольно передать их государству.

Но даже в таких случаях с плеча не рубят: сначала проверяют полученную по базам информацию. Ведь и в ней может быть ошибка. И действительно, так произошло с крестьянским хозяйством «Игилик», которое находится в Шетском районе. За ним значились пастбища, а весь скот – 255 голов КРС, 1 330 овец и 329 лошадей – был зарегис­трирован на главу этого КХ Бахытжана Мусатаева как на физическое лицо.

Поэтому считалось, что животные находятся в его личном подсобном хозяйстве. В итоге, когда в базах данных навели порядок, в Шетском районе резко сократился дефицит пастбищ. Раньше здешним сельчанам не хватало 839 тыс., а теперь – только 8 тыс. га.

В Нуринском районе возврату пастбищ способствовали члены местного филиала партии «Amanat». Они договорились с председателями местных крес­тьянских хозяйств и заключили с ним 11 меморандумов.

Согласно документам, фермеры выделили сельчанам 81 тыс. га своей земли и разрешили пас­ти на ней скот. Людей такой вариант устроил. В результате площадь пастбищ для личных подсобных хозяйств возросла почти до 600 тыс. га, и проблема дефицита земель в районе отпала.

– Самая большая нехватка пастбищ у нас в Бухар-Жырауском районе, – отмечает Елдос Таласбаев. – Там много людей, которые держат скот в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что они пасут стада возле своих населенных пунктов. А мы им объясняем, что это неправильно. Рядом с селами нужно пасти только маточное поголовье, чтобы его было удобно доить. А молодняк и лошади должны пастись на отгонных площадках – примерно в 20–25 километрах от сел.

За два года дефицит пастбищ в Карагандинской области удалось сократить до 749 га. Власти считают, что этот показатель можно свести к нулю. Главное здесь – не обделить тех фермеров, которые работают законно и добросовестно.