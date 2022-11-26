В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий

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Токаев высказался о ряде профессий, престиж которых нужно повысить.

«Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян. Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны. Только тогда, когда представители этих профессий будут пользоваться должным уважением и почетом, мы сможем сказать, что наше общество действительно обновилось», – сказал Касым-Жомарт Токаев.