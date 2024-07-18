В Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах

Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачивается трагедией. Как сообщает пресс-служба МЧС, с начала купального сезона утонуло 85 человек, в том числе 35 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель взрослых уменьшилась на 14%, детей – увеличилась на 20%.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде. Определено 4,5 тыс. мест, запрещенных для купания, где установлено почти 6 тыс. предупреждающих и запрещаю­щих знаков. Утверждено 708 разрешенных мест массового отдыха.

На неохраняемых участках водоемов силами территориальных подразделений МЧС выставлено 42 стационарных и порядка 150 мобильных сезонных спасательных постов. МЧС совместно с министерствами внутренних дел и транспорта проведено почти 40 тыс. рейдов и патрулирований.

Купание в запрещенных местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 млн тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца.

Принимаемые ведомством меры по защите населения показывают свою эффективность. За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.

Каждый гражданин должен строго соб­людать Правила безопасности на водоемах. Не оставлять детей без присмотра и не допускать их купания без сопровождения взрослых. Не купаться в незнакомых и необорудованных местах, там, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот».

Категорически запрещено купаться в сос­тоянии алкогольного опьянения. Опасно зап­лывать за буйки, подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам. Лучше не нырять в непроверенных местах, не плавать на предметах, не предназначенных для этого, и не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, скал и утесов. Соблюдение этих простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье.