В Казахстане хотят упростить открытие банков

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Систему лицезирования банков предлагается дифференциировать

Фото: АРРФР

Агентство разрабатывает проект нового закона, отвечающего актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Агентством также прорабатывается вопрос введения базовой и универсальной банковских лицензий.

Как пояснил разработчик, в настоящее время в Казахстане предусмотрен один вид лицензии (универсальная) и установлены единые требования для всех банков.

«Международный опыт показывает, что для кредитования микро- и малого бизнеса можно устанавливать более пониженные регуляторные требования для банков. В рамках соблюдения разумного баланса между интересами банков и заемщиков планируется введение механизмов поведенческого надзора при взаимодействии банков с потребителями финансовых услуг», - отметили в агентстве.

Ожидается, что дифференциация видов лицензий банков на универсальную и базовую позволит осуществить пропорциональное регулирование при определении пруденциальных нормативов и требований к минимальному капиталу, что в свою очередь будет способствовать повышению конкуренции в банковском секторе и росту кредитования субъектов экономики.

Новый подход к регулированию БВУ участники рынка и финрегулятор обсудили на на площадке АФК. 

#закон #банки #лицензия #обсуждения

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