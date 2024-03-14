В Казахстане хотят запретить розыгрыши и акции от производителей вейпов

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании вернул со своими поправками в Мажилис закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметила сенатор Айнур Аргынбекова, рассматриваемым документом предлагается запретить оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, с включением ответственности в Уголовный кодекс.

Кроме того, законом предлагается установить запрет на рекламу некурительных табачных изделий и электронных систем потребления (вейпов).

В связи с чем, предлагается установить аналогичный запрет на рекламу товаров с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.

– В этой связи, в ходе обсуждения закона возникла необходимость переработки определенных положений и были внесены предложения и замечания, которые сведены в сравнительную таблицу, – пояснила депутат.

#мажилис #розыгрыш #законопроект #вейпы

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