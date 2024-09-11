Cтроительство завода по выпуску полиэтилена начали в Атырауской области

Фото: КМГ

На территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области начались ранние строительные работы завода по производству полиэтилена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ

В торжественной церемонии приняли участие депутат Сената Сагындык Лукпанов, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, а также член-правления — исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан и вице-президент Sinopec Overseas Investment Holding Чжао Тецзю.

Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию кластера нефтегазохимической промышленности в западном регионе РК и станет самым масштабным проектом обрабатывающей промышленности страны.

Планируется, что запуск завода позволит заместить ввозимый полиэтилен отечественным производством и обеспечит рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, реализация проекта обеспечит рост ВВП на 1,2% и позволит создать порядка 8 000 рабочих мест на стадии строительства и 800 рабочих мест после запуска производства. Проект также приведёт к мультипликативному эффекту в национальной экономике, способствуя развитию смежных отраслей и новых производств конечной продукции в стране.

Завершение строительства запланировано на 2029 год. Мощность завода будет составлять 1,25 млн тонн в год, объем инвестиций - порядка 7,4 млрд долларов США.