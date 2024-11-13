В Казахстане начнут лечить сложные глазные патологии у детей

Проводить операции при витреоретинальных патологиях будут в отделении микрохирургии глаза Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба МЗ РК

Витреоретинальная хирургия охватывает операции при тяжелых заболеваниях сетчатки и стекловидного тела, требующих высоких технологий. Это направление активно развивается во всем мире.

«В отделении микрохирургии глаза Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы наши маленькие пациенты смогут проходить операции по лечению ретинопатии недоношенных, семейной экссудативной витреоретинопатии, ретинита Коатса и других серьезных заболеваний глаз», — отметила и. о. руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Назгул Имангалиева.

Ранее детей с такими патологиями направляли за границу по квоте. Теперь же они смогут получить необходимую помощь в Алматы.

В последние годы в Казахстане отмечается рост случаев патологий сетчатки и стекловидного тела у детей.

«С учетом повсеместного использования гаджетов проблема зрительных патологий становится все более актуальной, и лазерная коррекция зрения является важной задачей детской офтальмологии. Внедрение лазерной микрохирургии на базе нашего Центра улучшит доступ к лечению и повысит профессионализм наших специалистов», — подчеркнул директор Центра Алибек Смагулов.

Центр получил современную лазерную хирургическую систему Constellation Vision благодаря благотворительному фондому AYALA, добавили в министерстве.