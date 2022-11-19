В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами

За агитацию в день тишины предусмотрен штраф.

Фото: Kazpravda.kz

Накануне президентских выборов в Казахстане объявили день тишины, передает Кazpravda.kz.

19 ноября в Казахстане - день тишины. По всей стране запрещена предвыборная агитация, в том числе в средствах массовой информации и в сети Интернет.

В случае нарушений, законом предусмотрено наказание в виде штрафа.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Голосование начнется в 7 утра и продлится до 8 вечера.