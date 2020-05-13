В Казахстане отказались от идеи создания новых игорных зон
Лаура Тусупбекова
Мажилис Парламента РК в проекте поправок по вопросам игорного бизнеса исключил норму о создании трех новых игорных зон в регионах Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметила, представляя проект поправок по вопросам игорного бизнеса, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, в первоначальном проекте закона предлагалось создание трех новых игорных зон по размещению казино и залов игровых автоматов в Алатауском сельском округе Талгарского района, Пиджимском сельском округе Панфиловского района Алматинской области, а также на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Предполагалось, что создание новых игорных зон будет способствовать развитию туристического потенциала регионов. В ходе рассмотрения депутаты Мажилиса исключили эту норму.
"В процессе рассмотрения было принято во внимание, что наш закон и государство заботятся о социальной ответственности, о здоровье наших граждан. Сейчас в тех зонах, которые раньше существовали, мы наблюдаем прилив экономически активной части населения, но угроза привлечения к азартным играм очень высока. Мы можем потерять молодежь, которая также активно привлекается разными средствами. Поэтому было решено отказаться от этой нормы", – пояснила министр.
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин поддержал позицию коллег.
"Нам нельзя, прикрываясь необходимостью развития туризма и пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании. Тем более, что речь идет о крупных мегаполисах и областных центрах. Для развития туристической отрасли нам нельзя приносить в жертву безопасность и морально-психологическое здоровье населения. Это несовместимые вещи", – сказал он