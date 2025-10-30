Министерство науки и высшего образования РК совместно с Министерством внутренних дел РК ведет работу по созданию на базе Академии управления МВД филиала Национального университета судебных наук NFSU (Гандинагар, Индия), передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки

На базе учебного заведения состоялась трехсторонняя встреча с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек, заместителя министра внутренних дел Айдара Сайтбекова и исполнительного регистратора Национального университета судебных наук Индии Шри Джадежи.

Обсуждены вопросы создания филиала NFSU в Казахстане с целью подготовки квалифицированных специалистов для правоохранительных органов страны в области кибербезопасности, цифровой криминалистики, судебной экспертизы и прикладных уголовных расследований.

По итогам переговоров подписано соглашение об открытии филиала NFSU на базе Академии МВД и запуске образовательных программ двойного диплома.

В рамках достигнутых договоренностей стороны уделят особое внимание подготовке кадров, а также развитию совместных научных и юридических исследований, направленных на укрепление позиций Казахстана как академического центра Центральной Азии.