В Казахстане открылось 214-е добровольное противопожарное формирование

Чрезвычайные ситуации

Новый пожарный пост обеспечит безопасность двух сел, где проживают около 600 человек

Фото: МЧС

В селе Костычево Жаркаинского района Акмолинской области после реновации начало работу 214-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост обеспечит противопожарную безопасность двух населенных пунктов, где проживают порядка 600 человек, передает Kazpravda.kz.

Подразделение расположено в 57 километрах от ближайшей государственной пожарной части, что позволит значительно сократить время реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в отдаленной сельской местности.

Для выполнения поставленных задач пожарный пост оснащен автоцистерной, пожарно-техническим вооружением, средствами связи и другим необходимым оборудованием. Вся техника и оснащение переданы Министерством по чрезвычайным ситуациям.

«Личный состав пожарного поста прошел соответствующее обучение и готов к несению круглосуточному дежурству. Подготовка добровольцев организована специалистами ДЧС области, которые провели обучение по эксплуатации пожарной техники и оборудования, применению пожарно-технического вооружения и средств связи, тактике тушения пожаров и действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подготовленные специалисты смогут оперативно прибывать к месту происшествия, локализовывать возгорания на начальном этапе и оказывать помощь до прибытия подразделений государственной противопожарной службы», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что реализация подобных проектов позволяет повысить уровень пожарной безопасности в сельских населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от государственных пожарных частей.

Создание новых добровольных противопожарных формирований является частью ведомственной программы Министерства по чрезвычайным ситуациям по развитию сети сельских пожарных постов и направлено на сокращение времени реагирования при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

#ЧС #пожарные #депо

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