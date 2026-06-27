Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек

Чрезвычайные ситуации

Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести, а помощь в страну направили уже 16 государств и ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Associated Press (AP)

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что, по оценкам организации, более 50 тысяч человек до сих пор не найдены.

«По данным МИД Испании, в результате трагедии погибли как минимум четверо граждан страны, еще 106 испанцев числятся пропавшими без вести. Подтверждено, что 14 из них находятся под завалами и остаются приоритетом для спасательных служб», - сообщает Euronews.

Испания уже направила в Венесуэлу спасателей, военных инженеров, кинологические расчеты и гуманитарную помощь. Кроме того, страна готовит эвакуацию своих граждан и координирует международную поддержку через Европейский механизм гражданской защиты.

Напомним, 24 июня в Венесуэле произошла крупная природная катастрофа: страну потрясли два землетрясения, почти совпавшие по месту, времени (разница составляла 39 секунд) и силе. Магнитуда обоих была более 7. Это явление известно как сейсмический дублет и оно вызывает многократно больший масштаб разрушений. AP опубликовал спутниковые снимки "до и после" разрушений.

#землетрясение #ЧС #Венесуэла

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