Как Минторговли пытается сдержать рост цен на яйца

В комитете торговли готовятся к сезонному росту цен, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Чтобы не допустить сезонного удорожания, представители комитета торговли обсудили меры нетарифного регулирования с главами союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководителями птицефабрик.

Стороны обсуждают условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года.

Ранее подобный меморандум был заключен 30 ноября 2023 года, что позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период, напомнили в комитете.