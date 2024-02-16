Как Минторговли пытается сдержать рост цен на яйца
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В комитете торговли готовятся к сезонному росту цен, передает Kazpravda.kz
Чтобы не допустить сезонного удорожания, представители комитета торговли обсудили меры нетарифного регулирования с главами союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководителями птицефабрик.
Стороны обсуждают условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года.
Ранее подобный меморандум был заключен 30 ноября 2023 года, что позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период, напомнили в комитете.