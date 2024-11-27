В Казахстане планируют запретить вывоз бензина и дизеля за пределы ЕАЭС

Запрет планируют ввести с 1 января 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующие дополнения Минэнерго предлагает внести в совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz

«Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного», - говорится в официальном документе.

Исключение составляют: вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов, а также отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит: загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ за счет переработки полуфабрикатов и, соответственно, снизить дефицит ГСМ в стране; выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 10.12.2024 г.