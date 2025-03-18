В Казахстане появился новый формат военной службы – подписан закон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Стоит отметить, что поправки направлены на добровольную подготовку военнообязанных граждан по территориальному принципу. Новая система позволит усилить мобилизационную готовность страны, не увеличивая численность армии.

На первом этапе планируется призвать около 2 тысяч резервистов. Для реализации программы потребуется внесение изменений в законодательство, в том числе:

• Трудовой кодекс — регламентирует права резервистов и их работодателей.

• Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» — вводит отдельную главу о резервной службе.

Как будет проходить служба в резерве?

Служба основана на контрактной основе и совмещается с основной работой. Резервисты проходят военную подготовку в ближайших воинских частях.

Программа предусматривает:

- годовые сборы, не превышающие 2 месяцев.

- 30-дневные учебные сборы.

- короткие ежемесячные занятия (2-3 дня).

Кто может стать резервистом?

Принципы отбора аналогичны контрактной службе. Основное требование — военная подготовка.

Возрастные ограничения:

• Офицеры — до 60 лет.

• Сержанты и солдаты — до 50 лет.

Женщины также могут поступать на службу в резерв на общих основаниях.

Какова заработная плата?

Резервисты не теряют работу — на время сборов за ними сохраняется их место. Оплата зависит от занятости:

• трудоустроенные резервисты получают зарплату, эквивалентную средней по основному месту работы.

• безработные — минимальную заработную плату – 85 тыс тг.

Какой соцпакет у резервистов?

Они получат бесплатное медицинское обеспечение, питание, возможность повышения воинского звания, денежные выплаты за время службы,учет службы в резерве в трудовом стаже, компенсацию в случае увечья.

Зачем Казахстану резервная армия?

Главная цель реформы — усиление боеготовности страны без увеличения численности армии и значительных затрат. Этот опыт уже используют ведущие армии мира.

Резервисты – это граждане, прошедшие военную подготовку и готовые в случае необходимости усилить армию. Такая система позволяет:

- Повышать безопасность страны. В кризисных ситуациях армия получает обученных бойцов, а не неподготовленных новобранцев.

- Развивать навыки. Резервисты проходят регулярные учения, получают тактическую и стратегическую подготовку, изучают современное вооружение.

- Создавать новые карьерные возможности. Опыт службы в резерве ценится в силовых структурах и госслужбе.

- Дополнительные выплаты и льготы.

Таким образом, новая система позволит Казахстану эффективнее управлять мобилизационными ресурсами и подготовить кадровый резерв для армии.

Текст закона публикуется в печати.