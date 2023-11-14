В Казахстане появятся медсестры – доктора наук

Это стало возможным благодаря реализации проекта AccelEd, направленного на укрепление сест­ринского образования на уровне магистратуры и создание прог­раммы PhD-докторантуры по сест­ринской науке в Казахстане.

Достижения и перспективы уникального нововведения рассмотрели в столице на международной научно-практической конференции «Триединство сестринского дела: клиническая практика, исследования и образование». В проекте AccelEd, направленном на совершенствование сестринского образования в Казахстане, участвуют представители из Литовского университета наук здоровья, Университета прикладных наук JAMK и Университета Або Академи (Финляндия), Университета Утрехта (Нидерланды), а также из Медицинской школы Назарбаев Университета, Медицинского университета Астана, Казахского национального медицинского университета, Медицинского университета Караганды, Южно-Казахстанской медицинской академии.

Как отметил председатель правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров, тенденции развития сестринского дела указывают на значительное усиление роли медсестры в современной системе здравоохранения. Внедрение научного подхода и доказательных практик сделало ее равноправным партнером врача. Медицинская сест­ра принимает на своем уровне самостоятельные решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский уход.

С момента внедрения программ магистратуры Медицинским университетом Астана подготовлено 32 магистра по сестринскому делу. В настоящее время здесь обучаются пять докторантов, и уже в следующем году в республике появятся первые доктора PhD по сестринской науке.