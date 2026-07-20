В Казахстане расширили список креативных видов деятельности

По поручению Главы государства Министерство культуры и информации продолжает работу по развитию креативных индустрий и совершенствованию мер государственной поддержки отрасли
Внесены изменения в приказ министра культуры и информации «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов.
В ОКЭД включены следующие виды креативной деятельности:
• «Деятельность веб-порталов»;
• «Радиовещание»;
• «Образование в области культуры»;
• «Деятельность рекламных агентств»;
• «Издание книг»;
• «Прочие виды издательской деятельности»;
• «Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ»;
• «Деятельность по показу кинофильмов»;
• «Прочие виды печатного производства»;
• «Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».
Расширение перечня позволит официально идентифицировать большее число субъектов креативных индустрий, обеспечить им доступ к мерам государственной поддержки, повысить прозрачность отрасли и создать дополнительные возможности для развития творческого бизнеса, отметили в ведомстве.