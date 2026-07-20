В Казахстане расширили список креативных видов деятельности

По поручению Главы государства Министерство культуры и информации продолжает работу по развитию креативных индустрий и совершенствованию мер государственной поддержки отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внесены изменения в приказ министра культуры и информации «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов.

В ОКЭД включены следующие виды креативной деятельности:

• «Деятельность веб-порталов»;

• «Радиовещание»;

• «Образование в области культуры»;

• «Деятельность рекламных агентств»;

• «Издание книг»;

• «Прочие виды издательской деятельности»;

• «Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ»;

• «Деятельность по показу кинофильмов»;

• «Прочие виды печатного производства»;

• «Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».

Расширение перечня позволит официально идентифицировать большее число субъектов креативных индустрий, обеспечить им доступ к мерам государственной поддержки, повысить прозрачность отрасли и создать дополнительные возможности для развития творческого бизнеса, отметили в ведомстве.