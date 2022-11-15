Энергетика

В Казахстане снизился объем добычи нефти и газа

Диасов Ораз
корреспондент

В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%, заявил на заседании правительства министр нацэкономики Алибек Куантыров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование», – сказал Алибек Куантыров.

Темп роста инвестиций в основной капитал, по его словам, составил 6,7%. По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос в промышленности – на 4,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 13,7%, а также в сельском хозяйстве – на 7,4%, в операциях с недвижимостью – на 14,7%, в транспорте и складировании – на 8,5%.

«Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь текущего года объем производства вырос на 4,3%. Производство машиностроения выросло на 7,7%. В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования – на 12,4%. Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности – 10,6%, легкая промышленность – 7,8%, напитки – 8,9%, пластмассовые изделия – 4%, продукты нефтепереработки – 3,7%, продукты питания – 3,5%», – добавил министр.

Между тем, по его данным, в горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%.

Зафиксировано также снижение показателей добычи газа – на 1,5%, добычи нефти – на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых – на 9,9%.

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