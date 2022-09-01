В Казахстане снимают ограничения на вывоз зерна и муки

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшей 31 августа 2022 года под председательством и.о. заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По данным Министерства сельского хозяйства, озвученным на заседании МВК, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК «Атамекен», Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения «Шопан-Ата», а также на основании прогнозных данных Минсельхоза, было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года.

Напомним, что данное ограничение было введено приказом Министерства сельского хозяйства с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов баранчиков, или 10% от общего поголовья.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.