В Казахстане создадут Национальный словарный фонд казахского языка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, в целях сохранения и защиты казахского языка, как культурной ценности, законопроектом предусматривается создание единой государственной информационной системы (Национальный словарный фонда казахского языка), которая обеспечит доступ к словарному фонду казахского языка, основанному на Национальном корпусе казахского языка, содержащем тексты всех жанров и стилей казахского языка.

В целях обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке предлагается создание большой языковой модели казахского языка, основанной на технологии искусственных нейронных сетей.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами были предусмотрены нормы, направленные на регламентацию института наставничества и решение вопросов образования.

В целях государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности, законопроектом предусмотрена норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

Кроме того, расширяются возможности обучения по программе международной стипендии «Болашак» на уровне бакалавриата для победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов и исполнителей, перечень которых будет определяться Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом. При этом обучаться в ведущих зарубежных вузах можно будет при условии соответствия выбранной победителями специальности предмету олимпиады или конкурса и безусловного их зачисления на академическое обучение.