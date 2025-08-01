Сегодня в Казахстане стартовала Национальная сельскохозяйственная перепись. Данные, собранные в период переписи, покажут, как живет и развивается сельское хозяйство Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый онлайн-этап продлится до 31 августа. Участникам достаточно авторизоваться с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile на сайте: sanaq.gov.kz.

На сайте доступны два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств с садом, огородом или скотом. Вопросы охватывают все аспекты сельхоздеятельности, от использования земли и техники до условий труда и сбыта продукции.

На сайте доступна видеоинструкция по заполнению опросника, есть интерактивные подсказки, также работает чат-бот SANAQ мырза, который отвечает на вопросы в реальном времени.

Для тех, кто не имеет доступа к интернету, по всей стране открыты 2 684 точки самообслуживания в акиматах и районных отделах статистики. Контакт-центр 1446 работает в круглосуточном режиме и готов помочь с любыми вопросами, от технических до пояснений по содержанию анкет.

Бюро национальной статистики гарантирует, что все данные, предоставленные участниками сельскохозяйственной переписи, защищены законом и не будут передаваться в налоговые органы, полицию или другие госструктуры.