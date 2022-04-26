Политика
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
Галым Мукашев, общественный деятель, академик МАИН, член Союза журналистов Казахстана

Сегодня в стране строится модель госуправления, основанная на принципе, сформулированном Президентом Касым-Жомартом Токаевым: «не человек для государства, а государство для человека».

И здесь особо остро встает кадровый вопрос, ведь формирование и успешное функционирование новой модели зависит от эффективности государственного аппарата, а стало быть – от госслужащих. Государством должны руководить люди чести и долга. От управленцев народ ожидает прежде всего порядочности и справедливости.

Надо честно признать – во власти мало сильных аналитиков и экспертов, не говоря уже о стратегах. Умение оценивать и прогнозировать риски – аналитический дар, сохранять же при этом объективность еще сложнее. С этой задачей справится далеко не каждый. Тут нужны большой опыт и смелость открыто признать проблему. Принимая решения, необходимо руководствоваться первым и самым важным принципом управленца – понятием справедливости.

Мы привыкли во всех грехах винить коррупцию. Но причина наших бед не коррупция. Коррупция – это следствие. Причина кроется в готовности людей принимать и использовать нечестные правила. Когда ошибки повторяются, это уже не рядовой случай, это закономерность. Корысть чиновников стала правилом. Там, где есть риск совершить нарушение, есть и угроза коррупции.

Назрела необходимость выработки нового стиля работы госслужащих. Прежде всего быть в общении с граж­данами проще, доступнее, гибче. Только тогда будут уважать управленцев, только так повысится имидж государственной службы.

Увы, за годы независимости органы власти засорились выскочками, случайными людьми – лизоблюдами, деньговарами, одним словом, проходимцами всех мастей. Профессио­нализм – это постоянный анализ и оперативное разрешение проблем. У нас, к сожалению, все еще в большом спросе бесхребетные исполнители с развитым комплексом беспомощности, люди-«позвоночники», те, кто принимает решение по звонку «сверху». А хотелось бы, чтобы не сильные мира сего через таких управляемых управленцев налаживали нашу жизнь, а думающие и честные патриоты.

Критику в СМИ в любом государственном органе должны воспринимать не как повод «закрутить гайки», а как возможность для дискуссии, открытого и честного обсуждения. Ведь СМИ и есть площадка для диалога, для обратной связи с гражданским обществом.

Хочется, чтобы наши чиновники не варились в собственном соку, а видели, что беспокоит население, что сейчас у всех на слуху. Это и есть главная задача масс-медиа – донести чаяния народа до властей.

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