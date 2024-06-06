В Казахстане уменьшат ретрансляцию иностранных теле и радиопрограмм с 20% до 10%

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Как отмечается в заключении к документу, в закон включены нормы действующих законов Республики Казахстан «О телерадиовещании», «О средствах массовой информации», а также ряд новых норм в целях совершенствования законодательства в сфере масс-медиа.

В частности, закон предусматривает совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента и установление сроков исковой давности (один год), предъявляемым к материалам средств массовой информации.

Также предусматривается сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиа-отрасли, с закреплением функции по разработке этического кодекса журналистов.

Кроме того, нормами закона предлагается увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% (с 2025 года 55%, с 2027 года 60%), уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20 % до 10%, включение в компетенцию уполномоченного органа функции по мониторингу масс-медиа на предмет нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей.

Новеллами закона также предусматривается обеспечение правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста, установление запрета на распространение информации о способах совершения суицида и призывах к совершению суицида и другие нормы.