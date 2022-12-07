В Казахстане упростят процедуры организации забастовок

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, сообщает Kazpravda.kz .

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Как отметила депутат Екатерина Смышляева, с начала года в стране растет количество митингов и забастовок лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров.

«В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов», - констатировала она.

В связи с этим, законопроектом предусмотрено усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.

Так, законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней, а решение о проведении забастовки можно будет принимать не двумя третями, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.

Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива.

«Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института», - пояснила Смышляева.