В Казахстане усилили меры по противодействию мошенничеству

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления правления Агентства «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка», передает Kazpravda.kz

Проект постановления разработан в целях совершенствования нормативной правовой базы в части управления рисками мошенничества для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.

В целях установления общей практики управления рисками мошенничества среди банков предусматривается функция антифрод-подразделения, которое будет обеспечивать функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству, ведение базы данных по мошенническим операциям, включая подозрительные операции в антифрод-системе банка, для передачи данных в Антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан.

В проекте постановления предлагается ввести обязательство для банков второго уровня по отправке одноразового кода на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита в банке и обеспечения функционала в мобильном приложении для подачи жалобы на мошеннические действия.

Проектом постановления также вводится понятие «дроппера» и регулируется порядок приостановления и возобновления дистанционного оказания услуг банка дропперам.

С полным текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале «Открытые НПА» и на официальном интернет-ресурсе агентства в разделе «Нормативная правовая база».