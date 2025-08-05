В Казахстане усилят контроль за ценами в «магазинах у дома»

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Венера Баталова
корреспондент

В рамках поручения Главы государства по переходу к адресной социальной помощи, в Казахстане реализуются меры, направленные на усиление контроля за ценами и оказание поддержки социально чувствительным категориям населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы переходим к усилению контроля за 15% торговой надбавкой на социально-значимые продовольственные товары. Параллельно реализуется модуль анализа цен на СЗПТ, позволяющий принимать эффективные управленческие решения», — подчеркнул министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Параллельно этому запускается пилотный проект по предоставлению продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи. Эта инициатива позволит им приобретать товары по закупочной цене, исключая торговую надбавку. Пилотный проект планируется провести в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар с участием порядка 5 тыс. получателей АСП.

#социальная поддержка #АСП #магазины у дома

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