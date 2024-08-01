Более 13 млрд тенге штрафов взыскано за экологические нарушения в Казахстане

Об экологическом контроле и развитии гидрометеорологической службы рассказали в правительстве, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В первом полугодии текущего года Минэкологии провело 489 экологических проверок. Было выявлено 1 331 нарушение экологического законодательства и выдано 860 предписаний. В результате наложено 1 022 административных штрафа на сумму более 40 млрд тенге, из которых взыскано 884 штрафа на сумму 13,3 млрд тенге», - говорится в публикации.

Совместно с акиматами и общественностью разработано 18 дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов, включающих 532 мероприятия, из которых в 2024 году планируется реализовать 164.

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов с начала года работает над созданием трех справочников по наилучшим доступным техникам.

Для обеспечения точности прогнозов погоды и гидрологических данных необходимо открыть дополнительно 114 метеорологических станций, 167 агрометеорологических постов, 139 гидрологических постов и 143 экологических поста.

В этой связи Минэкологии разработана программа развития и модернизации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана на 2025-2030 годы.

Сообщается, что до 2030 года планируется строительство 42 новых гидрологических постов в неохваченных мониторингом паводкоопасных участках рек равнинной территории страны. Эти посты будут расположены в Костанайской, ЗКО, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской областях, в регионе Ұлытау, а также на трансграничных реках с Китаем и Россией. В этом году пересмотрен перечень гидрологических постов, которые планируется открыть в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2025-2030 годы.

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