В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Принятие Закона об усиление ответственности за экологические нарушения будет способствовать сохранению для будущих поколений национальных природных богатств, уникальных экосистем и мест обитания животных, а также в долгосрочной перспективе, сохранению биологического разнообразия.