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На 2025–2026 учебный год выделено 1 052 образовательных гранта для подготовки специалистов в области водного хозяйства — без учёта междисциплинарных направлений, таких как гидрогеология и гидрология. Для сравнения, годом ранее количество грантов составляло 618. Таким образом рост составил 70%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Кроме того, расширяется список вузов, готовящих кадры для водной отрасли. Так, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана с нового учебного года впервые начнёт обучение студентов по специальности «Гидромелиорация».

Заметен и рост интереса к практическому обучению: количество студентов, прошедших производственную практику в водной сфере, за год увеличилось в четыре раза — с 82 до 339 человек.