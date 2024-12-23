В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются метель, туман, гололед
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РГП «Казгидромет» предоставило прогноз погоды на 24-26 декабря, передает Kazpravda.kz
24 декабря на большей части республики, 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны, с прохождением атмосферных разделов и влиянием циклона, ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег).
Лишь с отрогом антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед.
Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь в центре, на востоке страны до 20-35 мороза, а на остальной территории в температурном фоне резких изменений не ожидается.