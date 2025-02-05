В Казахстане впервые внедрили беспилотную технику на промышленной площадке

Eurasian Resources Group (ERG) впервые в Казахстане начала применять роботизированные автосамосвалы для решения производственных задач. Три беспилотника сегодня курсируют на промышленной площадке разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
Сегодня беспилотники применяют для непрерывной транспортировки горной массы между пунктами погрузки и разгрузки. В перспективе это позволит повысить производительность и уровень безопасности на производстве.
В августе прошлого года мы запустили беспилотники в опытно-промышленном режиме, - рассказывает генеральный директор ЕRG в Казахстане Серик Шахажанов. – За несколько месяцев с помощью роботизированной техники мы перевезли свыше 1 млн тонн горной массы. До 2027 года планируем увеличить объем сырья до 115 млн тонн. Мы экспериментируем, изучаем лучшие мировые практики и нацелены применять беспилотную технику на других наших карьерах.
Использование современных технологий позволило минимизировать человеческий фактор. Сейчас комплекс роботизированной техники обслуживают два человека. Водитель - оператор следит за соблюдением правильных скоростей, траекторией и безопасностью маневров трех машин. Сервисный инженер обслуживает комплекс, а также строит маршруты и актуализирует площадки погрузки и разгрузки. Все водители прошли переобучение для управления роботизированной техникой.
Внедрение роботизированных систем в производственные процессы – одна из ключевых задач Digital стратегии ERG, - подчеркнул руководитель проекта, эксперт по роботизации ГМК, Business & Technology Services, входящего в ERG, Евгений Фадеев. – Это предъявляет высокие требования как к ИТ-команде ERG, так и к пользователям ИТ-решений. Появилась новая служба, а также новые требования к компетенциям персонала. К примеру, с запуском проекта по роботизации большегрузной техники на разрезе «Восточный» создали службу автоматизированных грузоперевозок. Если раньше техникой управлял водитель, то теперь она перемещается по заданной программе. А оператор следит и обслуживает процесс удаленно в комфортном помещении. Это, безусловно, огромный шаг навстречу промышленной безопасности.
Как отметили в команде внедрения, в которую вошли сотрудники разреза «Восточный», ИТ-специалисты Business & Technology Services (BTS), представители подрядной организации, промышленные испытания показывают эффективность технологии. А именно - алгоритмов управления самосвалами и их системы безопасности, в сочетании с действиями команды эксплуатирующей комплекс. Такой подход минимизирует риски, повышает точность операций и обеспечивает высокую производительность.
Внедрение автоматизированной системы грузоперевозок является важным шагом на пути к цифровой трансформации производства. Эта инициатива открывает новые перспективы для развития отрасли в Казахстане и укрепляет позиции ERG как технологического лидера ГМК в стране.