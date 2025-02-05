В Казахстане впервые внедрили беспилотную технику на промышленной площадке

Технологии
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Eurasian Resources Group (ERG) впервые в Казахстане начала применять роботизированные автосамосвалы для решения производственных задач. Три беспилотника сегодня курсируют на промышленной площадке разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

Фото: ERG

Сегодня беспилотники применяют для непрерывной транспортировки горной массы между пунктами погрузки и разгрузки. В перспективе это позволит повысить производительность и уровень безопасности на производстве.

В августе прошлого года мы запустили беспилотники в опытно-промышленном режиме, - рассказывает генеральный директор ЕRG в Казахстане Серик Шахажанов. – За несколько месяцев с помощью роботизированной техники мы перевезли свыше 1 млн тонн горной массы. До 2027 года планируем увеличить объем сырья до 115 млн тонн. Мы экспериментируем, изучаем лучшие мировые практики и нацелены применять беспилотную технику на других наших карьерах.

Использование современных технологий позволило минимизировать человеческий фактор. Сейчас комплекс роботизированной техники обслуживают два человека. Водитель - оператор следит за соблюдением правильных скоростей, траекторией и безопасностью маневров трех машин. Сервисный инженер обслуживает комплекс, а также строит маршруты и актуализирует площадки погрузки и разгрузки. Все водители прошли переобучение для управления роботизированной техникой.

Внедрение роботизированных систем в производственные процессы – одна из ключевых задач Digital стратегии ERG, - подчеркнул руководитель проекта, эксперт по роботизации ГМК, Business & Technology Services, входящего в ERG, Евгений Фадеев.  – Это предъявляет высокие требования как к ИТ-команде ERG, так и к пользователям ИТ-решений. Появилась новая служба, а также новые требования к компетенциям персонала. К примеру, с запуском проекта по роботизации большегрузной техники на разрезе «Восточный» создали службу автоматизированных грузоперевозок. Если раньше техникой управлял водитель, то теперь она перемещается по заданной программе. А оператор следит и обслуживает процесс удаленно в комфортном помещении. Это, безусловно, огромный шаг навстречу промышленной безопасности.

Как отметили в команде внедрения, в которую вошли сотрудники разреза «Восточный», ИТ-специалисты Business & Technology Services (BTS), представители подрядной организации, промышленные испытания показывают эффективность технологии. А именно -  алгоритмов управления самосвалами и их системы безопасности, в сочетании с действиями команды эксплуатирующей комплекс. Такой подход минимизирует риски, повышает точность операций и обеспечивает высокую производительность.

Внедрение автоматизированной системы грузоперевозок является важным шагом на пути к цифровой трансформации производства. Эта инициатива открывает новые перспективы для развития отрасли в Казахстане и укрепляет позиции ERG как технологического лидера ГМК в стране.

#производство #добыча #техника #ERG

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