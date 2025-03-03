Трансляцию каналов временно приостановят в РК

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Профилактические работы с закрытием сервисов будут проводиться 5 марта с 03:00 до 17:00 часов.