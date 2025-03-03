Трансляцию каналов временно приостановят в РК

Технологии
84
Венера Баталова
корреспондент

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Профилактические работы с закрытием сервисов будут проводиться 5 марта с 03:00 до 17:00 часов.

«Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства», – сказали в телецентре.

#отключение #каналы #планово-профилактические работы

Популярное

Все
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Дополнительные авиарейсы запустят на мартовские праздники в Казахстане
За нарушения в закупках квазигоскомпаний будут наказывать в Казахстане
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
Четыре произведения дирижеров Нацгвардии прозвучат на военном Параде
Концерт в честь 180-летия Абая Кунанбаева состоялся в Астане
Марши, дефиле и песни Победы: военные музыканты организовали трогательный концерт
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Свыше 1,2 трлн тенге потратили иностранные туристы в Казахстане за год
В Южной Каролине объявили ЧС из-за лесных пожаров
В Алматы обсудили актуальные вопросы развития оборонной отрасли
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Осадки в виде дождя и снега прогнозируются в Казахстане
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей

Читайте также

Skype объявил, что прекращает работу в мае
Департамент Маска разрабатывает ПО для увольнения госслужащ…
В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450
Кыргызской делегации представили достижения Казахстана в ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]