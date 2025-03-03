Трансляцию каналов временно приостановят в РК
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АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей, передает Kazpravda.kz
Профилактические работы с закрытием сервисов будут проводиться 5 марта с 03:00 до 17:00 часов.
«Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства», – сказали в телецентре.