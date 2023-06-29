В Казахстане введут запрет на экспорт маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

30 июня вступает в силу совместный приказ министра сельского хозяйства и заместителя премьер-министра – министра финансов о запрете на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота сроком на 6 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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С 23 июня Минсельхоз ввел ограничения на 6 месяцев на вывоз из страны живого КРС в количестве 60 тысяч голов бычков (по 30 тысяч голов для откормочных площадок и товаропроизводителей), а также живых баранов (для откормочных площадок – 30 тысяч голов, для товаропроизводителей – 90 тысяч).

«Лимит на 1 откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на 1 товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранов составляет в совокупном количестве не более 1 тысячи голов, а на товаропроизводителя – не более 500 голов», – уточнили в ведомстве.

В МСХ отметили, что усилия по увеличению поголовья скота способствует развитию в республике других направлений сельского хозяйства, таких как переработка мяса, молока, шкур, шерсти и так далее.

«При этом в последние годы отмечался высокий спрос на живой скот в соседних странах, что спровоцировало активный вывоз поголовья за рубеж. Большие объемы экспорта могут свести на нет все усилия государства по развитию сфер животноводства и переработки.

Как показывает статистика, запрет на вывоз маточного поголовья дает свои результаты. На 1 января 2023 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,5%, в том числе коров – на 6,3% и овец – на 2,3%, что положительно сказалось на обеспеченности внутреннего рынка животноводческой продукцией.

Кроме того, в период запрета объем переработки мяса увеличился на 7,7% – со 164 тысяч тонн до 176,7 тысячи тонн, что составляет всего 25% от общего объема производства мяса», – привел аргументы в цифрах Минсельхоз.