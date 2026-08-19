В Казахстане выпустили сладости в символике выборов в Курултай

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Популярная актюбинская кондитерская сеть «Ваниль» запустила производство лимитированной серии сладостей, посвященную первым выборам депутатов нового однопалатного Курултая. Изделия получили специальное оформление с символикой предстоящего знаменательного события, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

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«Ваниль» – это известный кондитерский бренд из Актобе. Компания была основана в 2009 году предпринимательницей Зауреш Иркиналиновой. Сеть получила популярность благодаря натуральной выпечке, фирменным тортами традиционным сладостям, таким как жент в шоколаде.

В преддверии исторических выборов в Курултай популярный бренд дополнил свою продукцию лимитированной серией тортов, на которую нанесено стилизованное оформление. Изделия будут доступны покупателям до дня голосования.

Своей инициативой сеть «Ваниль» поддержала предстоящие выборы и подчеркнула их значимость. Украсив фирменную продукцию символикой, бренд в нестандартной форме напомнил покупателям о важном событии и дате голосования.

До 23 августа казахстанцы смогут совместить приятное с полезным: попробовать сладости в специальном оформлении и в сам день голосования, сделать свой выбор, тем самым проявить гражданскую ответственность и внести вклад в общее будущее страны.

 

#выборы #Актобе #курултай #кондитер

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