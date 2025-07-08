В рамках исполнения поручений Главы государства по удвоению валовой продукции в сельском хозяйстве, в Казахстане ожидается запуск двух программ по льготному кредитованию аграриев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз РК

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Они призваны поддержать развитие животноводства и обеспечить оборотными средствами предприятия.

Общий объем финансирования составит 100 млрд тенге.

Первая программа предусматривает выделение 50 млрд тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Аграрии смогут получить «длинные» кредиты под 5% годовых. Еще 50 млрд тенге будет направлено на кредитование оборотных средств по аналогии с уже действующими механизмами финансирования, со ставкой не более 5% годовых.