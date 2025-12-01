Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республике разработано первое единое методическое руководство по организации профориентационной работы в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, документ подготовлен Комитетом среднего образования совместно с Национальной академией образования имени И. Алтынсарина и уже направлен во все образовательные организации. Его цель — обеспечить единый, последовательный и понятный подход к работе с учащимися 1–11 классов.

Руководство призвано помочь педагогам выстраивать профориентационную деятельность с учётом интересов и способностей школьников, а также требований современного рынка труда. В документ включён набор практических инструментов: встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и задания, позволяющие учащимся примерить будущую роль и осознаннее оценить свой потенциал.

Содержательная часть руководства согласована с ценностными ориентирами воспитательной программы «Адал азамат». Ключевыми принципами выступают уважение к труду, личная ответственность, честность, гражданская активность и стремление приносить пользу обществу. Через проекты, волонтёрские инициативы, наставничество и профессиональные пробы у школьников формируются основы профессиональной этики, культура труда, навыки безопасного поведения и командного взаимодействия.

Национальная академия образования рекомендует использовать руководство как практический ресурс для всех уровней обучения — от 1 до 11 класса. Применение документа позволит учащимся лучше понимать собственные сильные стороны, ориентироваться в запросах рынка труда и делать более взвешенный выбор будущей профессиональной траектории.