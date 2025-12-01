В казахстанских школах начинают профориентационную работу

Образование
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

В документ включён набор практических инструментов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республике разработано первое единое методическое руководство по организации профориентационной работы в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, документ подготовлен Комитетом среднего образования совместно с Национальной академией образования имени И. Алтынсарина и уже направлен во все образовательные организации. Его цель — обеспечить единый, последовательный и понятный подход к работе с учащимися 1–11 классов.

Руководство призвано помочь педагогам выстраивать профориентационную деятельность с учётом интересов и способностей школьников, а также требований современного рынка труда. В документ включён набор практических инструментов: встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и задания, позволяющие учащимся примерить будущую роль и осознаннее оценить свой потенциал.

Содержательная часть руководства согласована с ценностными ориентирами воспитательной программы «Адал азамат». Ключевыми принципами выступают уважение к труду, личная ответственность, честность, гражданская активность и стремление приносить пользу обществу. Через проекты, волонтёрские инициативы, наставничество и профессиональные пробы у школьников формируются основы профессиональной этики, культура труда, навыки безопасного поведения и командного взаимодействия.

Национальная академия образования рекомендует использовать руководство как практический ресурс для всех уровней обучения — от 1 до 11 класса. Применение документа позволит учащимся лучше понимать собственные сильные стороны, ориентироваться в запросах рынка труда и делать более взвешенный выбор будущей профессиональной траектории.

#школы #стандарт #профориентация

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
Более 300 человек стали жертвами циклона на Шри-Ланке
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
Запрет на ввоз каменной продукции и гранита продлили в Казахстане
Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регионах РК
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области
В казахстанских школах начинают профориентационную работу
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Определились победители республиканской олимпиады по естест…
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Первые обучающие приложения на казахском для особенных дете…
Элементы дзюдо внедрят в работу «Келешек мектептері»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]