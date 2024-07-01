3D-печатные дома строят в Кении из-за жилищного кризиса

Фото © shutterstock

Кенийские инженеры возводят 3D-печатные дома. Так они пытаются справиться с жилищным кризисом, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Одно демонстрационное здание поставили в Найроби. А в городе Килифи появился целый комплекс из десяти 3D-печатных домов.

В качестве основного материала для печати здания используют эко-бетон. Трёхмерные объекты создают по цифровым чертежам. Машины постепенно наносят тонкие слои материала, который быстро затвердевает под ультрафиолетом.

По мнению специалистов, у этой технологии большой потенциал, но пока сильна конкуренция с традиционными методами строительства. Кении необходимо построить два миллиона обычных домов, чтобы решить проблему дефицита жилья.

Правительство страны планирует возводить по 250 тысяч зданий в год. Проект запустили два года назад. Однако данных о количестве уже построенных домов пока нет.