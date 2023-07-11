В Кербулакском районе селевой сток частично разрушил автодорогу областного значения сообщением Сарыозек – Карашокы

В результате в 19 часов 41 минуту произошел подмыв на трех участках водопропускных труб с последующим размывом дорожного полотна. Ширина селевого потока, по приблизительной оценке, составила 6 м, глубина – 5 м. Как сообщили в акимате Кербулакского района, частично разрушены искусственное сооружение на 11,7 км, двухочковая труба на 14,5 км, а также участок дорожного полотна с правой стороны на 15,5 км автодороги Сарыозек – Карашокы общей протяженностью 26,5 км.

Для устранения последствий на мес­то происшествия прибыли порядка сорока сотрудников чрезвычайной и дорожной служб, правоохранительных и местных исполнительных органов, а также специалисты Казселезащиты.

На данный момент, как сообщают, обстановка на месте происшествия стабильная. Осадков нет, уровень воды понизился. Обеспечено движение транспорта по объездной грунтовой дороге, полицией организованы пос­ты безопасности. Жертв и пострадавших нет.

По словам жителей аула Карашокы, на дороге, соединяющей их с район­ным центром, сейчас идет реконст­рукция. Однако устанавливаемые трубы слишком малы, чтобы справиться с объемом возникающего в горах водного потока. Сельчане опасаются, что при очередном ливне, не говоря уже об осенне-весеннем паводковом периоде, ЧП может повториться, а потому просят надзорные органы взять на особый контроль все проводимые здесь работы.

Как подтвердили в районном акимате, на подъезде к селу Карашокы от автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в текущем году стартовал средний ремонт, который предусматривает «восстановление слоя износа дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других сооружений. По проекту предусмотрено фрезерование проезжей части, укрепление обочины, ремонт 14 из 16 искусственных сооружений. Остальные трубы находятся в удовлетворительном состоянии».

Поврежденные участки полотна сейчас восстанавливает подрядная организация, которая и ведет плановый ремонт дороги. Завершение проекта общей стоимостью более одного миллиарда тенге ожидается в следующем году.

Добавим, что в этот же день проливные дожди вызвали подтопление трех дворовых территорий и двух домов в селе Архарлы Кербулакского района. Уровень воды местами достигал 15 см. Двумя мотопомпами было откачано 60 кубометров жидкости, сообщают в ДЧС. Жертв и разрушений не допущено.