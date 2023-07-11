В Кербулакском районе селевой сток частично разрушил автодорогу областного значения сообщением Сарыозек – Карашокы
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Диана Калдыбек, область Жетысу
Обильные дожди стали причиной формирования склонового стока, который в считанные минуты размыл участки дороги. Первые видео, запечатлевшие бурные потоки грязной воды, перерезающие путь к селу Карашокы, появились в социальных сетях вечером 9 июля. По официальной информации департамента по ЧС области Жетысу, трубчатые переходы не справились с объемом стоков, который, по предварительным данным, почти в четыре раза превышал пропускную способность бетонных сооружений.