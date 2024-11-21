Сверхкрупное месторождение золота нашли в Китае

Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его оценили в 82,8 млрд долларов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Китайские геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине свыше двух тысяч метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Разведанные запасы сверхкрупного месторождения составляют 300,2 тонны, а общая стоимость всех прогнозируемых запасов золота достигает 82,8 миллиарда долларов, передает Синьхуа со ссылкой на геологическое управление провинции Хунань.

Самое высокое содержание золота в руде на этом участке составляет 138 грамм на тонну.

Месторождение Ваньгу в целом обладает еще большими запасами: по оценкам экспертов, на глубине более трех тысяч метров может располагаться свыше тысячи тонн драгоценного металла.

Заместитель начальника геологического управления Лю Юнцзюнь рассказал, что при разведке руды на месторождении использовали новые технологии, включая 3D-моделирование. Золото также было обнаружено во время бурения вокруг периферийных зон участка, что открывает многообещающие перспективы по добыче металла.

Китай - крупнейший производитель золота в мире. Пик добычи там был пройден в 2016 году, когда было произведено 455 тонн, однако даже по итогам 2023-го страна сохранила лидерство с показателем в 370 тонн. На втором месте Австралия и Россия (по 310 тонн каждая).

 

#Китай #добыча #золото #месторождение

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