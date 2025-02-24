В Китае пробурили самую глубокую скважину в Азии

Фото: Синьхуа

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) сообщила о завершении бурения самой глубокой вертикальной скважины в Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Скважина расположена в пустыне Такла-Макан в Таримском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Помимо добычи нефти и газа, «Шэньдитакэ-1» предназначена для геологических исследований. Скважина уходит вниз на 12 геологических формаций и достигает слоев горных пород, возраст которых превышает 500 миллионов лет.

Скважина также предназначена для изучения эволюции Земли и глубинной геологии.