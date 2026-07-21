В Китае стартовала кампания по защите несовершеннолетних в киберпространстве

Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

4-месячную кампанию запустили в рамках усилий по формированию чистой, здоровой и упорядоченной интернет-среды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Кампания, инициированная Государственной канцелярией интернет-информации Китая, проводится в два этапа.

Первый этап кампании приурочен к периоду летних каникул. Он будет нацелен на решение актуальных проблем, связанных с публикацией контента, взаимодействием пользователей и интернет-маркетингом.

На этом этапе кампании будут рассматриваться такие вопросы, как создание нежелательного мультипликационного контента, использование технологий искусственного интеллекта для создания неуместных или искаженных версий классических персонажей мультфильмов, а также распространение содержащих насилие или пугающих материалов. Кроме того, будет вестись борьба с онлайн-мошенничеством, направленным на несовершеннолетних, таким как мошеннические схемы, призванные обманом заставить их совершать платежи, проинформировали в ведомстве.

Второй этап будет сосредоточен на регулировании практики предоставления рекомендаций платформ, улучшении разделов с образовательным контентом и активизации разработки специальных режимов для несовершеннолетних.

Государственная канцелярия интернет-информации призвала местные органы отслеживать проблемы в киберпространстве, которые затрагивают несовершеннолетних, усилить ответственность платформ и ужесточить меры по пресечению нарушений. 

 

#Китай #защита #подросток #смартфон

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