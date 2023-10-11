В Кокшетау пройдут публичные слушания по вопросу строительства АЭС

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

До начала референдума слушания пройдут в каждом регионе страны  

Фото: Kazpravda.kz

Акимат Кокшетау проведет публичные обсуждения 10 октября.

Напомним, в своем послании народу Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что строительство или отказ от возведения АЭС является крайне важный вопросом, касающимся будущего страны и предложил вынести его на общенациональный референдум, сроки которого будут определны позднее.

В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе проведения публичных обсуждений граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Акимат Акмолинской области сообщил о деталях встречи:

Место проведения публичных обсуждений: г. Кокшетау, здание КГУ «Қоғамдық келісім» пр. Назарбаева 2/5, 2 этаж

Дата и время проведения публичных обсуждений: 16 октября 2023 года в 10:00 ч.

Напомним, первые слушания прошли 22 августа в селе Улкен Алматинской области. Высказываясь в ходе публичных слушаний, прошедших летом в селе Улкен, общественники были не очень оптимистичны в вопросе строительства АЭС.

Позднее свое мнение по вопросу целесообразности строительства атомной станции также высказали гендиректор Института ядерной физики Саябек Сахиев и экс-глава KEGOC Асет Наурызбаев.

#Кокшетау #АЭС #референдум #публичные слушания

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