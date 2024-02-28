В колонии Аршалы действует промзона для производства

Мы решили увидеть, как проходят трудовые будни в учреж­дении № 2 ДУИС по г. Астане, которое находится в 60 км от столицы в поселке Аршалы. В колонии действует режим максимальной безопасности, там содержатся ранее судимые лица. Большая часть контингента отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, как, например, убийство, изнасилование, мошенничество, нар­копреступления. При лимите в 600 мест сегодня в колонии содержатся 534 человека.

Как отметил начальник учреж­дения Агибай Мухин, одним из важных факторов исправления осужденных является­ трудозанятость. На территории колонии действует филиал РГП «Еңбек Аршалы», который как раз и обеспечивает заключенных работой. В промышленной зоне учреждения действуют швейный, мебельный, столярный, обувной цехи и пекарня.

– Всего трудоустроено 190 осуж­денных. Помимо производства, они заняты как разнорабочие, уборщики территории. Также субъекты малого и среднего бизнеса на основе договора с РГП «Еңбек Аршалы» могут заниматься на территории учреж­дения предпринимательской деятельностью. Они принимают на работу осужденных, которые имеют квалификации. Например, разные ИП организовали у нас выпуск мебели, металлоконструкций, деревянных изделий, – проинформировал перед началом экскурсии Агибай Мухин.

Первым делом мы заглянули в швейных цех. В небольшом теп­лом помещении увидели столы со швейными машинками, за которыми сидели осужденные. А на стене висели готовые кос­тюмы, брюки, рубашки.

– Здесь в основном шьют форму для полицейских, сотрудников колонии, одежду для самих осужденных, – комментирует начальник учреждения. – Объем – 300 единиц одежды в месяц.

Как объясняет старший по цеху – осужденный, пожелавший не называть себя, здесь трудятся девять заключенных. Они работают на современных швейных машинках марки Jack, которые удобны и многофункциональны.

– В период пандемии мы массово шили маски всем сотрудникам и осужденным учреждения. В день выпускали по 3,2 тысячи масок, а также шили противочумные костюмы. Выпускаем и постельные принадлежности, полностью обеспечиваем нужды колонии, – сказал старший по цеху.

Обувь шьют в следующем цехе. Там за работой над сапогом мы застали Владимира Гороховского. Он усердно пробивал гвоз­дями кожу, придавая форму будущей обуви.

– Нам привозят кожу, на станке ее кроим по лекалам, – не отрываясь от работы, поясняет мастер. – Затем заготовка натягивается на колодку, где ей придается форма, пробивается гвоздями. Это моя работа. Другие работники делают присадку подошвы, режут кожу, шьют...

По словам Владимира, в день через него проходит десять пар обуви, которые потом уходят на заказ.

Далее мы посетили мебельный и столярные цехи, где в двух помещениях организовали свое производство индивидуальные предприниматели. Например, столярный цех занимается выпуском деревянных изделий: астау, столешниц, нард, шахмат… Шел как раз процесс резьбы крышки на столешнице.

Фрезеровщик Геннадий стоит у станка, регулируя резьбу:

– Станок с числовым программным управлением фирмы MultiCam. Работаем по дереву: создаем любые узоры, делаем гравировку, калибровку на материалах. Вот сейчас вырезаем рисунок дракона на крышке.

Мы поинтересовались, как станок так филигранно выводит столь сложный рисунок? Геннадий улыбается и объяс­няет, что ему помогает другой осужденный – Арман Сулейменов, который владеет навыками программирования.

– Я сам рисую в программе и перевожу рисунок на станок, – говорит Арман. – Затем станок вырежет фигуру на крышке. Раньше на это уходило несколько дней, а сейчас всего два-три часа. Вручную мы только лаком покрываем изделие.

В мебельном цехе пыльно и шумно: в тот момент работники нарезали материалы для шкафа.

– Мы готовим материалы, остановив станок, – объясняет один из них. – Вот листы, из них кроятся детали, потом проводим кромление, присаживаем детали на сверлильном станке и полностью собираем мебель.

Благодаря золотым рукам осужденных из цеха выходят образцы мебели, ничем не уступающие магазинным, – это шкафы, столы, кухонные и спальные гарнитуры.

– Сейчас в столярном и мебельном цехах работают по пять-шесть человек, – сообщил начальник учреждения Агибай Мухин. – Но это не полная мощность. Все зависит от заказов. Если их больше, то можно задействовать и до 10–15 работников. ИП, которые арендуют наши помещения, расположены в городе. Они сами находят заказы, договариваются и сообщают, что, в каком объеме изготовить. Мы постоянно на связи. Предприниматели периодически приезжают в учреждение, наблюдают за процессом и забирают готовую продукцию на реализацию.

Последним пунктом «экскурсии» была пекарня. Как только вошли – в нос ударил горячий запах хлеба. Попробовали ломоть – вкус отменный!

– В день печем 380 булок, все идет в колонию. Даже жители поселка просили, чтобы тоже им пекли, – улыбается один из работников.

В пекарне стоит аппарат для сбивания теста. Один час тесто стоит, поднимается, а час готовится в печке. За раз туда вмещается сразу 130 булок хлеба.

Начальник учреждения отмечает, что график работы в каждом цехе с девяти утра до шести вечера. За свою работу осужденные получают зарплату, которая переводится на их лицевой счет.

– Благодаря зарплате осуж­денные могут погашать иски и отправлять деньги домой. Также на территории учреждения есть магазин, где можно купить продукты питания, бытовые принадлежности, – говорит Агибай Мухин.

Учреждение совместно с РГП «Еңбек Аршалы» намерено расширять производство на своей территории. Весной плани­руется обеспечить работой еще 100 осужденных.

– У нас в колонии 460 человек являются трудоспособными. Многие из них сами хотят трудиться. Мы смотрим на квалификацию, дипломы, здоровье осужденного. Труд дисциплинирует человека, он стано­вится ответственным, помогает семье, получает поощрения и даже условно-досрочное освобождение, – отмечает наш собеседник.

По его словам, если человек не имеет специальности, то не беда. На территории колонии действуют два колледжа, где за год обучают таким специальностям, как электросварщик, токарь, слесарь-сантехник и каменщик-плотник.

Существует и социальная помощь осужденным. Во время нашего визита в колонию прибыли общественники.

– Мы занимаемся реабилитацией людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, – говорит заместитель руководителя общественного объединения «АСТ Астана социальных технологий» Динара Мавланова. – Я состою в НПМ (национальный превентивный механизм. – Прим. авт.), ездим в такие учреждения, чтобы мониторить соблюдение прав и интересов осужденных. Я психолог и юрист. Разговариваю с осужденными, прорабатываю психологические проблемы. Особенно тяжело бывает людям, которые впервые попа­дают сюда. Нужна адаптация и психологическая поддержка.

При нас Динара Мавланова побеседовала с осужденным Адлетом Кульшариповым, который в колонии уже восемь лет. На воле у него супруга с пятью детьми.

– Я работаю в учреждении строителем. Делаем ремонты в отрядах, административных корпусах. Если надо, кладем асфальт, ставим заборы. Получаю зарплату, отправляю семье. Суп­руга не работает, дома с детьми, – рассказал Адлет.

Общественница предложила помощь с поиском работы для его жены.

– Важно, чтобы осужденные не теряли социальные связи, поэтому передаем в библиотеку учреждения книги, разрабатываем памятки, как пользоваться госуслугами, банковскими приложениями. Заключенные рано или поздно выйдут на свободу, хочется, чтобы они беспрепятственно влились в жизнь общества и не совершали больше преступлений, – резюмировала Динара Мавланова.