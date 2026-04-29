В Конаеве началось масштабное строительство новых объектов

Сегодня в городе Конаев состоялась торжественная церемония закладки фундамента здания Алматинского областного суда, давшая официальный старт строительным работам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев и аким Алматинской области Марат Султангазиев, которые заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Общая площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров. В пятиэтажном объекте предусмотрены 22 зала судебных заседаний, рабочие кабинеты и подвальное помещение. При проектировании учтены все требования безопасности.

Строительство продлится 15 месяцев, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год. Для этого задействованы необходимая техника и квалифицированные специалисты. В настоящее время начаты земляные работы, на площадке трудятся 40 человек. В дальнейшем количество строителей увеличится до 100 человек.

Однако развитие строительной отрасли в Конаеве этим не ограничивается. В текущем году в областном центре планируется начать строительство сразу шести крупных объектов. На сегодняшний день уже проведены работы по развитию инженерной инфраструктуры, подведены сети водоснабжения, газоснабжения и канализации, а также завершены необходимые проектные мероприятия.

«В настоящее время в Конаеве строительство шести объектов ведётся активно в соответствии с утверждённым графиком. Эти проекты повысят эффективность работы государственных органов и придадут новый облик областному центру», – отметил руководитель управления строительства Алматинской области Жасулан Оналбаев.

В частности, будут возведены объекты для структур Комитета национальной безопасности, департамента полиции, а также учреждений, подведомственных акимату области, включая Дом департаментов. Таким образом, шесть проектов перешли со стадии планирования к этапу реализации. Это придаст импульс экономике региона и позволит создать новые рабочие места.

Кроме того, в областном центре планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, драматического театра, многофункционального комплекса «Конаев-Арена», Дворца школьников с библиотекой на 600 мест, а также музея с лабораторией.

Таким образом, Конаев укрепляет свой статус не только как административно-деловой центр, но и как значимый центр культуры и духовного развития.