Прошедшая реконструкцию библиотека оснащена по самым современным стандартам: подключен высокоскоростной Интернет, оборудованы специализированный книжный сканер, система климат-контроля для хранения библиотечного фонда. Интерьер помещения выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, предусматривающему коворкинг-зоны, уютные читальные уголки.

С открытием библиотеки местных жителей поздравили известные литераторы: писательница Сауле Досжан, директор Нацио­нальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, поэтесса Макпал Мыса. По общему мнению участников церемонии, несмотря на бурный рост технологий, обилие гаджетов и альтернативных форм досуга, можно сохранить и даже увеличить интерес к чтению книг. Важно приобщать детей к художественной литературе. Она отлично развивает интеллект, расширяет кругозор и словарный запас.

В свою очередь заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков подчеркнул важность проекта для укрепления духовных ценностей. Необходимо воспитывать читающее поколение, формировать современную культурную среду. С этой целью осуществляется модернизация библиотек, в текущем году аналогичные работы планируется провести в селах Уйгурского, Енбекшиказахского и Карасайского районов.

Пожелав юным читателям проводить здесь время с пользой для себя, спикеры выразили уверенность, что обновленная библиотека станет прекрасной площадкой для общения и творчества детей, получения ими новых знаний.