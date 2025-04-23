В Конаеве после модернизации открылась библиотека

Литература,Культура
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Новое здание городского Дома книги вместимос­тью до ста человек приятно удивило первых посетителей – представителей творческой интеллигенции, общественных дея­телей, горожан и гостей Конаева.

фото пресс-службы акимата Конаева

Прошедшая реконструкцию библиотека оснащена по самым современным стандартам: подключен высокоскоростной Интернет, оборудованы специализированный книжный сканер, система климат-контроля для хранения библиотечного фонда. Интерьер помещения выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, предусматривающему коворкинг-зоны, уютные читальные уголки.

С открытием библиотеки местных жителей поздравили известные литераторы: писательница Сауле Досжан, директор Нацио­нальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, поэтесса Макпал Мыса. По общему мнению участников церемонии, несмотря на бурный рост технологий, обилие гаджетов и альтернативных форм досуга, можно сохранить и даже увеличить интерес к чтению книг. Важно приобщать детей к художественной литературе. Она отлично развивает интеллект, расширяет кругозор и словарный запас.

В свою очередь заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков подчеркнул важность проекта для укрепления духовных ценностей. Необходимо воспитывать читающее поколение, формировать современную культурную среду. С этой целью осуществляется модернизация библиотек, в текущем году аналогичные работы планируется провести в селах Уйгурского, Енбекшиказахского и Карасайского районов.

Пожелав юным читателям проводить здесь время с пользой для себя, спикеры выразили уверенность, что обновленная библиотека станет прекрасной площадкой для общения и творчества детей, получения ими новых знаний.

#библиотека #Конаев #Дом книги

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