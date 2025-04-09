Фото: акимат Конаева

Поздравив виновников торжества, аким города Асхат Бердиханов отметил, что в областном центре продолжается планомерная работа по обеспечению населения доступным жильем. В прошлом году долгожданную крышу над головой обрели 165 семей.

– Нынешний год насыщен знаменательными датами – 80-летием Великой Победы, юбилеями выдающихся казахстанских деятелей, – подчеркнул градоначальник. – Отрадно, что эти знаковые события совпадают с важным этапом в вашей жизни. Пусть под обретенным вами шаныраком всегда царят мир, достаток, уют и согласие! Пусть счастливых моментов в вашей жизни будет еще больше!

В ответном слове новосел Галия Момбекова выразила благодарность руководству страны и области за постоянное внимание к проблемам сограждан.

– Радость переполняет наши сердца, – поделилась Галия. – Мы ждали этого дня с большим волнением. Это огромная радость – обрести собственный угол. Пусть каждая семья казахстанцев справит в этом году новоселье!

По данным местных властей, в целом по Алматинской области в очереди на жилье состоят 39,5 тыс. человек. Большинство их – многодетные и малоимущие семьи, выпускники детских домов. С целью решения жилищной проблемы граждан ведется строительство ряда многоквартирных арендных и кредитных домов, осуществляется покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья за счет госбюджета.