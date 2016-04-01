В Костанайской области полицейский спас семью благодаря звонку ребенка

В Тарановском районе Костанайской области участковый инспектор Местной полицейской службы спас семью от расправы благодаря своевременному вызову ребенка. Причем дите во время звонка пряталось от преступника под кроватью, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Gazetamayak.kz.
Сообщается, что 29 февраля в 4 часа утра капитану Ерлану Танжарикову на мобильный телефон поступил звонок. Когда он поднял трубку, то услышал детский шепот – ребенок тихо просил о помощи.
Выехав по названному адресу, инспектор обнаружил связанных и лежащих на полу трех женщин. По дому в это время ходил вооруженный кухонным ножом мужчина, который под угрозой смерти требовал от жертв отдать деньги и украшения.
Танжариков еще до приезда опергруппы сумел обезоружить злоумышленника. Как оказалась, полисмена вызвала девочка, все это время прятавшаяся под кроватью.
Отмечается, что номер телефона был у ребенка благодаря акции "Я – ваш участковый".