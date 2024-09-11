В Кульсары 60 семей справили новоселье

В торжественном мероприятии приняли участие аким области Серик Шапкенов, заместитель председателя общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, которые поздравили кульсаринцев с новосельем.

– Сложные дни остались позади. Мы достойно преодолели большое испытание. По поручению Президента страны приложили все усилия, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. В этот радостный день хочу выразить большую признательность со­отечественникам, в особенности тем, кто принимал активное участие в устранении последствий паводка. Пусть новые дома наполнятся счастьем и благополучием. Пусть в каждой семье всегда царит радость! – сказал Серик Шапкенов.

Наряду с этим глава региона рассказал о начале реализации программы развития нового микрорайона, где построены дома для пострадавших. Здесь начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы BINOM, а также детского сада. Кроме того, за счет местных компаний-спонсоров будет обустроена открытая спортплощадка.

В числе счастливых новоселов жительница города Кульсары Шолпан Назарова.

– Мой дом, расположенный в микрорайоне «Автожолшылар», затопило водой. Ждали помощи от государства. И вот спустя короткое время стали обладателями нового жилья. Дом светлый, просторный, даже кухонная мебель имеется. Я очень рада, – поделилась она впечатлениями.

Площадь каждого дома составляет 100 кв. м, всего ведется строительство 100 домов, остальные 40 будут сданы до 20 сентября. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой. Большая часть, а это 80 домов, строятся за счет средств фонда «Қазақстан халқына», остальные 20 – за счет местного бюджета. В строительных работах задействованы восемь местных подрядных компаний.

Стоит отметить, что из-за паводков в городе Кульсары было повреждено 2 600 домов. Из них 1 455 признаны аварийными.