В Кульсары 60 семей справили новоселье Общество 11 сентября 2024 г. 5:00 5 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Всего здесь будет сдано в эксплуатацию 100 благоустроенных домов. В новостройки уже переехали первые 60 семей. Это те, чье жилье стало непригодным после паводка. фото РСК В торжественном мероприятии приняли участие аким области Серик Шапкенов, заместитель председателя общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, которые поздравили кульсаринцев с новосельем. – Сложные дни остались позади. Мы достойно преодолели большое испытание. По поручению Президента страны приложили все усилия, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. В этот радостный день хочу выразить большую признательность соотечественникам, в особенности тем, кто принимал активное участие в устранении последствий паводка. Пусть новые дома наполнятся счастьем и благополучием. Пусть в каждой семье всегда царит радость! – сказал Серик Шапкенов. Наряду с этим глава региона рассказал о начале реализации программы развития нового микрорайона, где построены дома для пострадавших. Здесь начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы BINOM, а также детского сада. Кроме того, за счет местных компаний-спонсоров будет обустроена открытая спортплощадка. В числе счастливых новоселов жительница города Кульсары Шолпан Назарова. – Мой дом, расположенный в микрорайоне «Автожолшылар», затопило водой. Ждали помощи от государства. И вот спустя короткое время стали обладателями нового жилья. Дом светлый, просторный, даже кухонная мебель имеется. Я очень рада, – поделилась она впечатлениями. Площадь каждого дома составляет 100 кв. м, всего ведется строительство 100 домов, остальные 40 будут сданы до 20 сентября. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой. Большая часть, а это 80 домов, строятся за счет средств фонда «Қазақстан халқына», остальные 20 – за счет местного бюджета. В строительных работах задействованы восемь местных подрядных компаний. Стоит отметить, что из-за паводков в городе Кульсары было повреждено 2 600 домов. Из них 1 455 признаны аварийными. #жилье #новоселье #новостройки #Кульсары