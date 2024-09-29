В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты

Туризм
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Строительство начнется в 2025 году, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Выбраны площадки для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан, сообщает министерство транспорта.

В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км.

В Зайсане аэропорт разместят на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до г. Зайсан составляет 25 км.

На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Они смогут обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.

Предусмотрена также возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.

«Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году», - отметил министр транспорта Марат Карабаев.

#туризм #аэропорт #Зайсан #Катон-Карагай

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