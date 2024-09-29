В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты

Строительство начнется в 2025 году, передает Kazpravda.kz
Выбраны площадки для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан, сообщает министерство транспорта.
В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт разместят на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до г. Зайсан составляет 25 км.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Они смогут обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.
Предусмотрена также возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
«Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году», - отметил министр транспорта Марат Карабаев.